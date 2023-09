V hudem čelnem trčenju med Spodnjo Idrijo in Cerknim ena oseba umrla

Med naseljema Spodnja Idrija in Travnik v smeri proti Cerknemu se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, ena oseba pa je utrpela lažje telesne poškodbe. Po prvih podatkih Policijske uprave (PU) Nova Gorica sta čelno trčili dve osebni vozili.

Cesta med Spodnjo Idrijo in Cerknim zaprta

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da se je nesreča zgodila nekaj pred pol drugo uro popoldne. Cesta med Spodnjo Idrijo in Cerknim je še vedno zaprta, poroča Prometnoinformacijski center.