V eni uri policisti ujeli dva pijana voznika, obema odredili pridržanje

Policisti policijske postaje Ormož so v soboto okrog 16. ure imeli v postopku voznika osebnega avtomobila. Voznika so preizkusili z alkotestom, ki je pokazal 0,85 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in odredili pridržanje. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog.

Že uro kasneje pa so imeli v postopku še enega voznika osebnega avtomobila. Voznika so preizkusili z alkotestom, ki je pokazal 1,02 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in odredili pridržanje. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog, so navedli na PU Maribor.