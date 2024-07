V dveh dnevih imeli gorski reševalci kar deset intervencij, letos v gorah umrlo že kar nekaj ljudi

Serija posredovanj gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) se v teh dneh stopnjuje in dobiva vedno bolj množične razsežnosti. Potem ko smo v Slovenskih novicah sredi minulega tedna poročali o skrb vzbujajoče visokem številu intervencij med prejšnjim praznično podaljšanim koncem tedna, je bilo ta konec tedna še huje. V dveh dnevih so imeli gorski reševalci kar deset intervencij.

V polovici meseca helikopter ni poletel le en dan. FOTO: Policija

Serijska reševanja

Samo v soboto je moral policijski helikopter z dežurno ekipo gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) kar šestkrat poleteti na pomoč ponesrečenim in obolelim obiskovalcem gora.

»Tri reševanja so bila opravljena zjutraj, eno opoldan, dve pa popoldan. Zjutraj so se reševanja serijsko zvrstila na Kamniškem sedlu zaradi bolezenskega stanja pri pohodniku, na Kredarici zaradi slabosti in na Sedmerih jezerih zaradi poškodbe noge. Opoldan je helikopter z dežurno ekipo na območju Krna znova pomagal zaradi bolezenskega stanja pri pohodniku, popoldan pa še na Viševniku in še drugič na območju Kredarice. Na Viševniku je pohodnik padel na poti in se poškodoval po glavi, na Kredarici pa sta reševanje oteževala močan veter in slabo vreme, zato so bili v reševanje vključeni tudi gorski reševalci na tleh,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Na območju Krna so morali po obolelega pohodnika. FOTO: Policija

2000 gorskih reševalcev Od začetka leta so imeli gorski reševalci že 227 intervencij, pa se je sezona šele začela. To je le malo manj, kot so jih imeli na primer leta 2006 v vsem letu, ko jih je bilo 292. Tudi pred desetimi leti, 2014., je bilo nesreč veliko manj, v vsem letu 396. V letošnjih intervencijah je sodelovalo kar 1990 gorskih reševalcev, seveda večina večkrat. Helikopter je poletel 87-krat, žal pa je bilo že 18 smrtnih žrtev gora ali bolezenskih stanj v gorah. Leta 2006 jih je bilo 28, pred desetimi leti pa 34.

Zadnja sobotna reševalna akcija, torej tista na Kredarici, je bila končana šele pozno ponoči oziroma v nedeljo zgodaj zjutraj. V reševanju sta sodelovala helikopterja slovenske policije in Slovenske vojske. Policijski je lahko šele okoli 5. ure prevzel ponesrečenca in ga prepeljal v zdravstveno ustanovo, vojaški pa je v dolino prepeljal gorske reševalce GRS Mojstrana.

Gorski reševalci in policija imajo iz tedna v teden več dela. FOTO: Policija

Slaba oprema in priprava

Od začetka meseca do sobote je helikopter v gorskih nesrečah posredoval že 33-krat in od sredine meseca le en dan ni poletel na reševanje. Kot sporočajo s PU Kranj, je bilo največ, 19 helikopterskih posredovanj v Julijskih Alpah in največ na zahtevnih ali zelo zahtevnih planinskih poteh. V šestih primerih – v vseh so bili udeleženi tujci – so se nesreče zgodile zaradi neustrezne opreme in slabe priprave na turo, saj so se tujci v nevarnih situacijah znašli predvsem zaradi snega, ki v visokogorju še kar vztraja.

Policija zato, ob vseh opozorilih GRZS in njihovih posameznih društev, znova opozarja na previdnost in še bolj poudarja ustrezno informiranost in opremljenost. »Poleg snega tveganje v gorah močno povečuje tudi vročina. Zato k previdnosti pozivamo tudi pohodnike z različnimi bolezenskimi stanji in tiste, ki so slabše pripravljeni. Pazite nase in naj današnja nedelja mine mirneje,« so sporočili včeraj.

V gorah je ponekod še sneg, tuji turisti pa tega ne vedo. FOTO: GRS Bovec

Vendar so bile njihove želje le deloma uslišane. Tudi včeraj nesreča ni počivala in, kot rečeno, je bilo v obeh dneh skupaj, torej v soboto in nedeljo, kar deset intervencij, klasičnih in s pomočjo helikopterja.