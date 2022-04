V Bovcu na ulici našli neodzivno osebo, v Sevnici pa moški padel 30 metrov globoko

Ob 20.17 so v ulici Brdo v Bovcu našli na tleh ležečo neodzivno osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Bovec so osebo pospremili do doma.

Ob 17.21 pa je v Podgorici v občini Sevnici krajan padel po gozdnati strmini in obtičal v globeli.

Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so ga z vrvno tehniko rešili iz 30-metrske globeli. Reševalci nujne medicinske pomoči so ga na kraju ustrezno oskrbeli in ga napotili v domačo oskrbo.