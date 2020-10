V bolnišnici se borijo za življenje kolesarja (57)

V torek malo pred 16. uro je 57-letnik kolesaril po rahlem klancu navzdol po lokalni cesti proti lokalni cesti Leskovec–Vrhloga. V križišču zunaj Črešnjevca, kjer je prometni znak 'stop', ni ustavil, ampak je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal skozi križišče in na dovoz tamkajšnje stanovanjske hiše, izgubil ravnotežje in padel. Ob tem se je hudo poškodoval.



Z reševalnim vozilom so kolesarja prepeljali v UKC Maribor, kjer se za njegovo življenje še borijo, so sporočili iz mariborske policijske uprave.