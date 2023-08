Ustavili so ga in mu pod nos pomolili alkotest, a se je zapletlo

Policisti Policijske postaje Krško so med kontrolo prometa v Mrtvicah v četrtek okoli 16. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.