Urbanu, ki je ubil dedka sporočili: »Prenevarno je, da bi vas zdaj spustili ven«

Zaradi protipravnega dejanja uboja dedka in povzročitve lahke telesne poškodbe babice je ljubljansko sodišče danes za 31-letnega storilca odredilo podaljšanje pripora in varnostni ukrep obveznega zdravljenja v mariborski enoti za forenzično psihiatrijo. To je storil v stanju, ko ni razumel svojih dejanj zaradi sindroma odvisnosti od drog. Gre za Urbana Rupnika.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končalo sojenje Urbanu zaradi očitkov, da je v hiši svojih starih staršev na Martinj Hribu v Logatcu oktobra lani večkrat zabodel svojega dedka v vitalne dele telesa, ta pa je zaradi poškodb na kraju umrl. Ob tem je z nožem po nogi poškodoval tudi babico in ji povzročil lahke poškodbe, vse to pa naj bi po mnenju tožilstva storil v času, ko je bil pod vplivom drog in ko ni mogel razumel svojih dejanj.

Obtoženi je v sodni preiskavi dejanje priznal, ni pa se spomnil, da bi poškodoval tudi babico.

Že obsojen zaradi dveh poskusov uboja

31-letnik je bil v preteklosti sicer že obsojen zaradi dveh poskusov uboja, na kar je danes ob izreku varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja opozorila tudi sodnica Dejana Fekonja. »Prenevarno je, da bi vas zdaj spustili ven,« je povedala 31-letniku, ki je od oktobra lani v priporu v mariborski enoti za forenzično psihiatrijo.

Sojenje Urbanu Rupniku za poskus uboja, Ljubljana, 11.8.2020. Foto: Marko Feist

»Zaradi vas so ljudje mrtvi in prizadeti,« je tudi poudarila Fekonja ter izrazila upanje, da takšnega protipravnega dejanja ne bo storil še tretjič. S podaljšanjem pripora in ukrepom obveznega zdravljenja sta se strinjala tudi odvetnik obtoženega Zoran Stankić Rupnik in tožilec Matej Peterca.

