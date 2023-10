Na pokopališču Dolenji Logatec so v sredo pokopali 88-letnega Antona Rupnika. Na osmrtnici je bil Pavčkov verz: »Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, a ostala je tišina, ki močno boli.« Se je njegov 30-letni vnuk in krvnik Urban pred preiskovalnim sodnikom ljubljanskega kazenskega sodišča odločil za tišino ali pa se je razgovoril in zločin priznal, smo povprašali njegovega zagovornika Zorana Stankića Rupnika. Bil je redkobeseden: »Povedal je pač, kaj se je zgodilo.« Klient je zdaj v priporu, a ne na Povšetovi, ampak ta ukrep izvajajo na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo. Tam so pri...