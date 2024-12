Upokojenec na polno kradel žgane pijače

Da je predpraznični čas za marsikoga zapolnjen z iskanjem daril za obdarovanje najbližjih, pa tudi številnimi veseljačenji, je očitno imel v glavi 75-letni Tržičan, ki se je v soboto odpravil po trgovinah v Špitalu ob Dravi, ki leži malce višje od Celovca. Na pot se je odpravil zgodaj, saj je kanil obiskati več trgovin v Špitalu.

V eni izmed njih ga je nekaj minut pred 11. uro začela opazovati naključna stranka; njeno pozornost je pritegnilo, da je slovenski upokojenec s polic za žgane pijače vzel štiri steklenice ter jih – namesto dal v nakupovalno košaro – skril. Kupka je o videnem obvestila prodajalko, ta pa je Tržičana dohitela ter ustavila komaj pred trgovino; ogovorila ga je ter opozorila, da je bil pri kraji zasačen.

35 steklenic žganjic so mu zasegli.

Možakar se zanjo ni zmenil, namesto da bi prodajalki vrnil žganjico, se je odločil za beg. Sedel je v svoj avtomobil ter se odpeljal. Do doma ga je ločilo sto kilometrov – a je šel glas o njem med policisti zgornje avstrijske Koroške dovolj hitro, saj policija pravi: »Zaradi takojšnjih ukrepov iskanja je bil 75-letnik ustavljen,« so avstrijski policisti potrdili njegovo prijetje.

Presenetil policiste

Bolj so možje postave pobuljili, ko so začeli preiskovati njegov avto, ki je bil poln (nakradenega) alkohola. Našli so bistveno več kot štiri steklenice, zaradi katerih so se pognali v pregon za našim upokojencem: »V prtljažniku njegovega vozila je bilo 35 steklenic pijače,« so na koncu našteli policisti. Tržiškega upokojenca so prijeli ter mu dokazali kar pet tatvin v živilsko-prehranjevalnih trgovinah, ki jih je opravil v sobotnem dopoldnevu.

Poskušal je pobegniti, a so ga policisti ustavili. Foto: Getty Images

Kot pojasnjuje inšpektor Werner Pucher iz koroške deželne policijske inšpekcije, so pri njem našli »več steklenic žganih pijač«, policisti ga bodo ovadili zaradi več tatvin, o skupni vrednosti plena pa javnosti niso obvestili: »Državno odvetništvo v Celovcu je odredilo ovadbo, ki jo bo pričakal na prostosti.« Za srečanje s sodnikom se bo moral Tržičan pošteno pripraviti ter mu utemeljiti sobotno veliko že(l)jo po avstrijskem alkoholu, s katerim se mu je skorajda uspelo počastiti.