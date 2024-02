Umori na slovenskem podeželju – grozljivi zločini znotraj družin

Umori na podeželju. Tako se imenuje ena bolj priljubljenih britanskih kriminalistično-dramskih serij, ki prikazuje razreševanje različnih zločinov med prebivalci izmišljenega in na videz idiličnega angleškega podeželskega okrožja Midsomer. Podobnim zgodbam na podeželju ali kmetijah smo na žalost priča tudi v vsakdanjem, resničnem življenju. Tudi pri nas.

1. Primer Zaviršek: ženo polije z bencinom in jo zažge. 2. Primer Gaspeti: sorodnike zabode z nožem, prereže jim vrat. 3. Primer Sulejmanović: žrtev do smrti povozi s traktorjem.

Devetega novembra 2020 je prebivalce Dolgega Brda pretresla novica, da je njihov 22-letni sokrajan Gašper Bučar umoril očeta, mamo in sestro. Na koncu je sodil še sebi. Vse do takrat Gašper še ni bil obravnavan za nobeno kaznivo dejanje, na policiji tudi niso razpolagali s podatki, ki bi kazali na spore v družini. »To je bila zelo dobra družina. Vsi so bili zelo prijazni, prijetni in delavni,« je za Novice poudarila sokrajanka. Dodala je, da je bil Gašper zelo priden, da je velikokrat pomagal pri kmečkih opravilih. Zakaj je tistega večera v roke vzel hladno orožje, domnevno nož, in strelno orožje ter hladnokrvno pokončal najožje sorodnike, bo najverjetneje za vedno ostalo uganka.

V noči na petek, 22. oktobra 2021, je Rajko Mlakar na odročni kmetiji v kraju Opale nad Žirmi s trdim predmetom, kot so sporočili s kranjske policijske uprave, tako hudo poškodoval brata, da je ta takoj umrl. Po smrti mame in očeta sta na kmetiji živela sama, pri čemer naj bi oče Rajku zapustil kmetijo, bratu pa menda dal le pravico do bivanja v hiši. Sosedje so zato ugibali, da bi lahko bil spor tudi zaradi lastništva zemlje. Brata sta se v preteklosti sicer že večkrat sprla, a, kot so še poudarili domačini, nikoli tako hudo, »da bi se eden fizično spravljal nad drugega«. Izkazalo se je, da je Rajku težko očitati kazensko odgovornost za dejanje, saj, kot so nam junija 2022 pojasnili na kranjskem okrožnem sodišču, je bila kazenska zadeva zoper njega, in sicer zaradi kaznivega dejanja uboja, ustavljena s sklepom. Podane so bile okoliščine, ki, tako je prepričano sodišče, izključujejo krivdo obdolženca. Pogojev za izrek varnostnih ukrepov pa da tudi ni bilo.

Mamo ubil s škarjami

Enajstega aprila 2015 je kri tekla tudi na kmetiji v kraju Obrh pri Dolenjskih Toplicah. Gašper Pelko je s škarjami za obrezovanje drevja tako hudo poškodoval svojo 73-letno mamo, da je nekaj ur pozneje umrla v novomeški bolnišnici. Napadel je tudi 76-letnega očeta, a se mu je nekako uspelo ubraniti pred smrtonosnimi udarci. Med prvimi se je na kraju dogodka znašel sosed. Bil je priča grozljivemu prizoru: 73-letnica je »ležala na tleh v mlaki krvi, Gašper pa je sedel na stolu in se gugal, pogovarjal se je sam s seboj«. Ker je bil Gašper v trenutku dejanja neprišteven, so mu oktobra 2015 na sodišču izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.

Martin Zaviršek je ženo na dvorišču kmetije Kodrovo avgusta 2020 polil z bencinom in jo zažgal. Foto: Dejan Javornik

Na dvorišču kmetije Kodrovo v Mali Račni pri Grosupljem pa je 12. avgusta 2020 Martin Zaviršek ženo polil z bencinom in jo zažgal. Za grozoviti umor je bil obsojen na 23 let zapora. Petnajst let zapora za uboj Branka Bajdeta je leta 2017 dobil Trboveljčan Asmir Sulejmanović. Bajdeta je 20. julija 2016 globoko v hosti na Ključevici pri Trbovljah ubil tako, da ga je do smrti povozil s traktorjem. Nakar je njegovo truplo z verigo privezal za traktor in ga odpeljal do globeli na koncu njive ter ga porinil vanjo.

Asmir Sulejmanović Foto: Igor Mali

Med grozljivimi umori s slovenskega podeželja omenimo še tistega iz 13. junija 2020 v Škocjanu pri Domžalah. Peter Gaspeti je tam ubil tri ožje sorodnike po očetovi strani, to je babico, dedka in strica. Zabodel jih je z nožem in vsem trem večkrat prerezal vrat. »Ne vem, kaj mu je bilo, kaj ga je privedlo tako daleč, da je to naredil. Ne znam si razložiti,« se je Gaspetijev oče spraševal na sodišču. Vse tri žrtve je namreč vsakodnevno obiskoval in jim pomagal pri delu na kmetiji. Gaspeti, ki je med sojenjem molčal, je za trojni umor dobil enotno zaporno kazen 30 let.