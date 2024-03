Ukradel okoli 230 litrov nafte in petrolejsko peč

V Ločici ob Savinji so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je preiskal prostore. Ukradel ni ničesar. Lastnikom je škodo povzročil s poškodovanjem terasnih vrat.

Na delovišču v Parižljah je neznani storilec vlomil v rezervoarje več delovnih strojev in v gradbeni zabojnik. Ukradel je okoli 230 litrov nafte in petrolejsko peč.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 233 klicev občanov. 70 klicev je bilo interventnih, eden nujen. 25 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 2 s področja mejnih zadev in tujcev, 39 s področja prometne varnosti in 12 s področja javnega reda in miru.