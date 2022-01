Ugotovili identiteto mrtve ženske ob vozilu: imela je 33 let

Pretekli teden so novogoriški policisti poročali najdbi ženskega trupla ob zapuščenem osebnem avtomobilu na kolovozni poti na parceli v neposredni bližini hitre ceste v bližini naselja Črniče v občini Ajdovščina. Truplo so našli ob 10.23 v okviru ogleda na kraju nedaleč od osebnega avtomobila ljubljanskih registrskih oznak.

Kmalu po prejetem obvestilu so bili tja napoteni policisti PP Ajdovščina in kriminalisti PU Nova Gorica, ki so kraj zavarovali in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe, kasneje pa so se jim pri preiskavi pridružili tudi strokovnjaki forenzičnega laboratorija generalne uprave policije. V nadaljevanju ogleda kraja dejanja je bil opravljen temeljit ogled, zavarovane so bile sledi in dokazi. Za ogled kraja dejanja je bil poleg vseh kriminalistično tehničnih ukrepov ter dejanj uporabljen tudi policijski dron, poroča PU Nova Gorica.

Danes so bili tudi uradno obveščeni, da je bila v okviru sodne obdukcije ugotovljena in potrjena identiteta ženskega trupla. Ugotovili so, da gre 33-letno državljanko Republike Slovenije. V sklopu kriminalistične preiskave niso bili ugotovljeni morebitni znaki nasilja oziroma ni bilo ugotovljeno, da bi bila oseba morebitna žrtev kaznivega dejanja.

Po zaključku preiskave bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.