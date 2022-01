Še eno grozljivo odkritje slovenskih policistov: ob avtomobilu našli žensko truplo

Vodja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos je na današnji novinarski konferenci pojasnil podrobnosti o umorjenem 26-letniku, čigar truplo so našli ob meji z Italijo. To pa ni edino pretresljivo odkritje novogoriških policistov v zadnjih dneh.

Pangos je povedal tudi, da so na podlagi obvestila o zapuščenem osebnem avtomobilu v bližini naselja Črniče v občini Ajdovščina v četrtek v okviru ogleda nedaleč od vozila našli truplo neznane ženske. Izvedli so vse nujne ukrepe, s katerimi bodo v nadaljevanju razčiščevali okoliščine.

Preiskovalna sodnica je odredila tudi sodno obdukcijo, ki jo bodo opravili v Ljubljani in bo razkrila vzrok smrti. Identiteta pokojne sicer še ni potrjena, prvi indici pa kažejo na to, da bi lahko šlo za v preteklosti večkrat pogrešano žensko osebo. V tem trenutku zagotovo ne morejo potrditi, ali je umrla zaradi nasilja, še dodaja vodja kriminalistov.

Na primorski avtocesti ustavljen avto, v njem pa mrtva ženska

V sredo ob 21.32 pa so delavci Darsa obvestili policiste, da je na avtocesti med Kozino in Divačo ustavljen osebni avto, v njem pa ženska, ki ne kaže znakov življenja. Reševalci so potrdili smrt 63-letne državljanke Avstrije. Po prvih podatkih ni umrla zaradi prometne nesreče, tudi znakov nasilja ni bilo. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo.