Glas ljudstva in tožilstvo sta za trojnega morilca Silva Drevenška zahtevala dosmrtno ječo. A sodnica ptujskega okrožnega sodišča Katja Kolarič se ni odločila za izrek tako drastične sankcije. »Izrek takšne kazni bi bil v tem primeru odmik od dolgoletnih prizadevanj za humanizacijo kazenskih sankcij.« Avgusta 2022 mu je prisodila enotnih 30 let zapora. To sodbo je januarja lani potrdilo mariborsko višje sodišče, a drugačnega mnenja so bili vrhovni sodniki. »Vrhovno sodišče skrbi predvsem za varovanje temeljnih vrednot in načel pravnega reda, zlasti pravice do življenja, ki spada v sklop hiera...