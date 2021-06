Trije otroci postali sirote, oče Sandi utonil

Minule dni so številni izkoristili za ohladitev v reki Krki, lepotici, ki je mimo Suhe krajine urezala krasno dolino in številne kotičke za kopanje. Domačini to še posebno vedo, stoletja živijo s to reko. Ki daje in vzame. Minuli petek je žal zahtevala visok davek. Vzela je življenje 45-letnega Sandija Primca iz vasi Gornji Kot, streljaj od Dvora. Tragedija je pretresla sosede, predvsem pa domače, ki so ostali brez sina, brata, strica, predvsem pa vestnega očeta treh otrok, ki so po očetovi tragediji v Krki postali sirote. Mama Vanja je umrla jeseni leta 2018 ... Žalost, da bi se kamen zj...