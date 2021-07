Trčila na mostu, dve osebi v bolnišnici (FOTO)

Danes, ob 9.26 uri je v naselju Zagojiči, v občini Gorišnica, prišlo do hujše prometne nesreče. Na mostu čez dravski kanal sta namreč čelno trčila osebno in kombinirano vozilo, pri čem sta se poškodovali dve osebi. Gasilci PGD Ptuj so s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi iz vozil, odklopili akumulatorja, ter z vpojnimi sredstvi posipali iztekle motorne tekočine.Reševalci NMP Ptuj so poškodovanca na kraju oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, delavci Cestnega podjetja Ptuj pa so očistili cestišče. Policisti še niso poročali o vzroku za nesrečo ter o stopnji poškodb dveh udeležencev.