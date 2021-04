Trboveljčanu (54) zasegli 3000 tablet

Trboveljski policisti so v ponedeljek po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 54-letnem Trboveljčanu. Pri hišni preiskavi so zasegli več kot 3000 nedovoljenih substanc (tablet) in manjšo količino konoplje.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper moškega podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.

