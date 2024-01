Trboveljčana ujeli s četrt kilograma droge

Policiste iz Beljaka je minuli petek zgodaj popoldne poklical anonimni informant ter jim zaupal, da se na območju Šmartina v Beljaku zadržujeta Slovenca, ki imata s seboj večjo količino heroina in kokaina za nadaljnjo prodajo.

Takoj so v iskanje napotili več patruljnih vozil in na območju pokopališča so opazili dvojico, ki je ustrezala osebnemu opisu, ki ga je policistom podal anonimni klicatelj.

Drogo so starejšemu zasegli in ga poslali na hladno. FOTO: Policija

Heroin in kokain

Najprej so oba Slovenca legitimirali in ugotovili, da imajo opraviti s 25-letnikom in 18-letnikom iz Trbovelj; sledil je osebni pregled, po policijskem pozivu pa je starejši od obeh policiji predal vakuumsko zaprta paketka. Po analizi so ugotovili, da je v enem okoli 220 gramov heroina, v drugem približno 65 gramov kokaina, ulična vrednost obeh zavojev pa po navedbah policije avstrijske Koroške znaša nekaj deset tisoč evrov.

Potem ko so oba aretirali, so zaslišanje prevzeli kriminalisti iz Beljaka. Tem je 25-letnik priznal, da so mamila njegova, po odredbi državnega odvetništva v Celovcu pa so ga priprli v celovškem priporu, kjer bo čakal na izvedbo kazenskega postopka onkraj Karavank.

Bolje jo je odnesel njegov 18-letni pajdaš, ki so ga po zaslišanju izpustili na prostost. Za zdaj pa ni znano, kdo je novico o njunem prihodu sporočil policistom; slednji sicer ne poročajo, da bi prijeli tudi kupca oziroma naročnika heroina in kokaina, ki ga je 25-letnik iz Slovenije pripeljal v koroške policijske roke.