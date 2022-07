Tragična smrt 27-letnika: oživljali so ga, a žal neuspešno

V soboto ob 19.30 so bili na mariborski policisti obveščeni o tem, da so v vodi v gramozni jami na območju Kidričevega opazili negibnega 27-letnega tujega državljana, ki ima urejeno bivanje v Sloveniji. Moškega so potegnili iz vode, ga pričeli oživljati, vendar žal neuspešno.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Smrt po doslej znanih informacijah ni posledica kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.