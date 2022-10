Tragična nesreča v Šiški: med prečkanjem proge ga je zbil vlak

Tragična nesreča se je v nedeljo ob 19.16 zgodila v Šiški, ob gorenjski železnici. Kot nam je zaupal očividec Marko K., je tam zvečer po makadamski poti ob železnici sprehajal psa, ko je mimo pripeljal vlak in začel na hitro zavirati. Nadaljeval je pot in sprva naletel na čevelj, nato pa še na truplo starejšega moškega, ki ga je očitno pri prehodu proge čez Smrekarjevo ulico zbil vlak. Ta se je zaradi dolge zavorne poti ustavil precej dlje od kraja nesreče, zato je poklical policiste in jim pomagal z lokacijo trupla.

Sprehajalec je naletel na čevelj, nato pa še na truplo moškega, ki ga je zbil vlak.

Kot nam je na naša poizvedovanja odgovoril Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana, je bila policija nekaj po 19. uri »obveščena o dogodku na železniški progi na območju Šiške, v katerem je umrl 87-letni moški«. Kot je pojasnil, je moški peš prečkal progo (neuradno naj bi si pri hoji pomagal z berglami), vanj pa je trčil potniški vlak, ki je pripeljal iz smeri Gorenjske.

»Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je dodal. Posredovali so tudi gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem NMP Ljubljana in policistom pri ogledu.