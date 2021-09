Tragedija na slovenskih cestah: umrl 19-letnik

Policija je bila v torek ob 23.18 obveščena o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino. V čelnem trčenju je umrl 19-letni sopotnik v osebnem avtomobilu, ki ga je zaneslo na nasprotno vozišče ob vstopu v predor Panovec ravno v trenutku, ko je nasproti pravilno pripeljala 44-letna voznica.



V prometni nesreči so bile poškodovane še tri osebe, dve težje in ena lažje, je za STA povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Policija vzrok tragične prometne nesreče še preiskuje.





