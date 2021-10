Tragedija na Hrvaškem: policija potrdila, da je umrla Slovenka

Po naših informacijah, se je minuli vikend na Cresu potapljati družba iz Gorenjske. Med njimi je bila tudi mamica dveh otrok z okolice Radovljice, ki pa se ni vrnila domov. Med potapljanjem je namreč umrla. Smrt je pretresla in v črnino zavila Gornjesavsko dolino. Gre že za drugi odmevni primer smrti s tega konca letos – v bližnjem Lancovem se je februarja zgodila nepojmljiva tragedija, ko je v mizarski delavnici razneslo peč, eksplozija pa je ubila tri ljudi.

Kaj se je zgodilo, smo preverili tudi na policijski upravi primorsko-goranska, kjer so nam potrdili, da je na Cresu 17. oktobra res prišlo do žalostnega dogodka. »V zgodnjih jutranjih urah je na območju otoka Cres po potapljanju in kljub zdravniški pomoči preminula 40-letna slovenska državljanka. V preiskavi ni bilo odkritih elementov storitve kaznivega dejanja, temveč je šlo za nesrečen slučaj,« so pojasnili na policiji.