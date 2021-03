Tovornjakar trčil v pešca, umrl je na kraju nesreče

Danes malo pred 13. uro so bili policisti obveščeni, da je v prometni nesreči zunaj Šentvida pri Grobelnem voznik tovornega vozila trčil v pešca, ta pa je umrl na kraju nesreče.



»Okoliščine prometne nesreče še ugotavljamo. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Več podatkov o prometni nesreči vam sporočimo po opravljenem ogledu in zbranih ugotovitvah,« poroča PU Celje.



Cesta je za ves promet zaprta. Obvoz je urejen.

