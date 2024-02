To se je zgodilo planincema na pobočju Tosca, posredoval helikopter

S Uprave RS za zaščito in reševanje poročajo o pohodniških nesrečah. Včeraj ob 12.39 sta na vzhodni strani pobočja Tosca, naselje Stara Fužina, občina Bohinj, zdrsnila dva planinca in si poškodovala nogi. Gorski reševalci GRS Bohinj so ju s pomočjo združene ekipe HeNMP - GRZS Brnik in posadke s helikopterjem SV oskrbeli na kraju dogodka in prepeljali v SB Jesenice.

Prav tako včeraj, nekaj po 12. uri, pa si je na pobočju Male Mojstrovke, občina Kranjska Gora, planinec pri sestopu poškodoval nogo. Gorski reševalci GRS Kranjska Gora so ga s pomočjo združene ekipe HeNMP - GRZS Brnik in posadke s helikopterjem SV oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v SB Jesenice.