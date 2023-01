To je Slovenija: podjetnik naj bi opeharil vsaj 91 strank

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije po členu 228 KZ-1, ki jih je osumljena pravna oseba z območja Policijske uprave Novo mesto, ki se je ukvarjala z dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva, podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Krškem.« Tako pišejo v poročilu PU Novo mesto, saj so kriminalisti z zbranimi obvestili ugotovili, da je bilo s storitvijo kaznivih dejanj oškodovanih najmanj 91 oseb, škoda pa je ovrednotena na najmanj 260.000 evrov.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja pristojno tožilstvo, je še v teku, saj zoper osumljeno družbo policisti še vedno prejemajo kazenske prijave.