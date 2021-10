To je pred zaslišanjem Zlatka povedal njegov odvetnik

Na domu predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića in na sedežu stranke so po poročanju medijev dopoldan potekale hišne preiskave, kar je stranka tudi potrdila na Facebooku. Stevanoviću, ki je v zadnjih tednih pozival na shode, po torkovem pa ga je policija pridržala, rok za pridržanje poteče proti večeru.

Med torkovim protestom v centru Ljubljane je policija pridržala tudi raperja Zlatana Čordića - Zlatka. Prav on je namreč ljudi pozval, naj se sprehodijo po ljubljanskih ulicah. Kot smo že poročali , so ga možje v modrem aretirali »zaradi ogrožanja javnega reda in povzročanja prometne nevarnosti«.Zlatku se je po poročanju 24ur.com okoli 16. ure iztekel rok za pridržanje, danes pa je Zlatko stopil tudi pred preiskovalnega sodnika. Njegov odvetnikje po poročanju portala pred zaslišanjem dejal: »Zaupam v pravno državo in v neodvisnost slovenskega sodstva.« Glede očitkov zoper Ćordića je njegov odvetnik dejal, da so ti neutemeljeni, podrobnosti pa ni želel komentirati. Kot je dejal že pred tem, pa po privedbi k sodniku pričakuje Ćordićev izpust.»Sporočamo, da je Zlatko ostal že drugo noč v protipravnem pridržanju policije. Več kot očitno je, da je to politično in protipravno pridržanje v funkciji, da bi z 48 urnim protipravnem odvzemom njegove prostosti kaznovali njega in njegovo družino, ker se na glas ne strinja z odločitvami in dejanji avtoritarne oblasti,« pa so zjutraj objavili na Zlatkovi facebook strani.