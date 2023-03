To je nesreča, ki je pri Trzinu povzročila dolg zastoj

Danes ob 14.18 sta na trzinski obvoznici, občina Trzin, trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Trzin in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč ponesrečenim do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Reševalci so dve osebi prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.