Tatovi praznih rok

Policisti so v teh dneh prekrižali načrte več tatovom in vlomilcem, ki jih zdaj čakajo kazenske ovadbe. Tako so minuli petek prejeli klic, da naj bi na parkirnem prostoru tržnice v Novem mestu neznanci iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradli več prehrambnih izdelkov, namenjenih prodaji. Osumljenci so pobegnili z osebnim avtomobilom in peljali z veliko hitrostjo po napačni smeri v enosmerni ulici. »Po opisu vozila so storilce izsledili na območju Stranske vasi in 36-letni voznik se je poskušal izogniti kontroli, vendar so ga policisti ustavili. Zasegli so jim ukradene predmete, po preiskavi pa bodo zoper 36-letnega osumljenca ter 30- in 17-letno osumljenko na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe,« je povedala Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.



V noči na nedeljo pa so jih poklicali, ker so neznanci poskušali vlomiti v skladiščne prostore prodajalne v Bršljinu. Izsledili in prijeli so 22- in 18-letnega osumljenca, ki sta z naviranjem ključavnice vlamljala v objekt. Pri sebi sta imela več predmetov, ki sta jih že prej ukradla. Vlomila sta namreč tudi v objekt na Župančičevem sprehajališču in ukradla več steklenic alkoholnih pijač, reflektor in vrv. Plen so zasegli.



Krški policisti pa so v nedeljo v gozdu pri naselju Kalce Naklo izsledili in prijeli 43, 22 in 17 let stare osumljence. Trojica je iz gozda poskušali ukrasti okoli 3,5 kubičnega metra drv. Drva so zasegli, o tatvini seznanili oškodovanca in spisali ovadbe. Ju. P.

