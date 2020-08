Tatove letala slišala policistka

V Obsoteljskem aeroklubu Imeno pri Podčetrtku, ki leži tik ob slovensko-hrvaški državni meji, niso pričakovali vlomilcev, ki bi jim želeli ukrasti letalo. »To je bila zares nenavadna kraja,« nam je včeraj povedal Ivan Kovačič, predsednik Obsoteljskega aerokluba Imeno. »Trenutno izjav ne bi dajali, ker preiskava še ni končana. Počakali bomo, da bo znanih več stvari,« je dodal. Po njegovih besedah je bila sicer velika sreča, da so bili policisti blizu in so slišali, da se na letališču nekaj dogaja. Ter da letala Morane-Saulnier MS-893A Rallye Commodore 180 z registrskimi oznakami S5-DCR, izdelanega leta 1971, za katero bi ...