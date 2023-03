Na tukajšnjem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Laščanu Ivanu Rajeviću, ki je pred dobrim letom, 7. januarja, okoli pol druge ure zjutraj v Savinjski ulici v Celju poskušal umoriti svojo nekdanjo partnerico Suzano Mihajlovski. Medtem ko naj bi jo objel, jo je hkrati zabodel z 12,5 centimetra dolgim kuhinjskim nožem in ji je zadal pet centimetrov globoko vbodno rano. Mihajlovskijevi je prebodel trebušno steno in ji poškodoval jetra ter ledvice. Če ne bi dobila takojšnje medicinske pomoči in je v celjski bolnišnici ne bi nemudoma operirali, bi lahko zaradi notranjih krvavitev tu...