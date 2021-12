Sumljiv že pred ropom

Čeprav so 33-letnega Prekmurca Damjana Jerebica soočili s številnimi dokazi, da je prav on v Trnovski vasi 12. decembra 2019 oropal poštno poslovalnico, je ta svojo vpletenost odločno zanikal. To se mu, kot smo poročali, ni obrestovalo, saj je bil specialni povratnik iz Ižakovcev, ki je odnesel 1272 evrov plena, obsojen na 45 mesecev zapora. Zdaj pa je takšno sodbo potrdilo tudi višje sodišče v Mariboru.

Iz poštne poslovalnice v Trnovski vasi je ropar odnesel 1272 evrov. FOTO: Aleš Andlovič

Obdolženčev zagovornik se je na sodbo pritožil in med drugim zatrdil, da je policija Jerebica prijela nezakonito, saj po oceni obrambe niso bile znane nobene okoliščine, ki bi utemeljevale razloge za sum, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, enako pa velja za hišno preiskavo in preiskavo avtomobila. A je sodišče opozorilo na Jerebičevo obnašanje, zaradi katerega je bil za policijo po ropu še kako zanimiv. Njegov avtomobil in »sumljivo osebo« v njem so namreč že v dneh pred ropom, in na dan ropa, večkrat prijavili policiji.

Policijo sta o sumljivem obnašanju osebe iz avta BMW obvestila tamkajšnji župnik in še en moški, ki je med drugim podrobno opisal, da je opazoval modrega BMW, ki je več ur stal obrnjen v smeri k pošti, v vozilu pa je bil moški. Ob neki priliki, ko se je vozilu približal, pa je videl, kako si oseba v njem vbrizgava injekcijo. O tem je povedal policistu, ki je avto na dan ropa videl peljati skozi Trnovsko vas.

Policist je s tem seznanil pomočnika komandirja, ta pa je patruljam dal navodilo, da opravijo nadzor območja. In kakšno uro oziroma skoraj dve uri za tem, ko se je rop zgodil prav tam, so policisti seveda preverili lastništvo avtomobila BMW, in ugotovili, da je lastnik Jerebic. Ta je bil v policijskih evidencah voden kot »operativno zanimiva, že večkrat pravnomočno kaznovana oseba, povezana tudi s prepovedanimi drogami«. Povrhu so Jerebica že preiskovali zaradi podobnega ropa pošte.

Policistom je sicer kmalu po dejanju v roke prišel tudi posnetek ropa, kriminalisti pa so ugotovili, da telesna konstitucija storilca odgovarja konstituciji obdolženca. Tudi kot priča zaslišan eden od policistov je pojasnil, da se je kot policist z obdolžencem srečeval večkrat, da obdolženca pozna kot storilca različnih kaznivih dejanj že skoraj 20 let, skoraj vso policijsko kariero ga je namreč srečeval na terenu, poznan pa mu je bil tudi kot uživalec prepovedanih drog. Ob vsem tem trditve, da za odvzem prostosti obdolženca niso obstajali zakonski pogoji, nikakor ne morejo biti uspešne, menijo tudi višji sodniki.

Več kot dovolj dokazov

Pa tudi sicer je bilo, čeprav se obramba s tem ni strinjala, tudi po mnenju sodišča, dokazov za obsodilno sodbo več kot dovolj. Ne le da je bil BMW opažen v neposredni bližini kraja dejanja.

45 mesecev bo sedel zaradi ropa pošte.

»Iz časovne in krajevne osi gibanja, pridobljene z google e-poštnega računa iz obdolženčevega mobilnega telefona, se izkazuje gibanje v okolici kraja kaznivega dejanja,« so pojasnili višji sodniki. Storilca je posnela tudi nadzorna kamera in kljub temu da je bil zamaskiran, je izvedenec za forenzično-kriminalistično tehnične preiskave zaključil, da konstitucija storilca ustreza obdolžencu in je v vidnih značilnostih storilec podoben obdolžencu. Oblačila, ki jih je nosil storilec, so nato našli nekaj kilometrov stran, na njih pa so bile najdene (ponekod tudi prevladujoče) biološke sledi Jerebica.

Obtoženec je bil v policijskih evidencah voden kot »operativno zanimiva oseba«.

»Obdolženec je tudi sam povedal, da so oblačila, ki jih je nosil storilec na posnetku, pravzaprav njegova,« je še dodalo sodišče. Jerebica je pred dejanjem posnela tudi nadzorna kamera v trgovini, ko je kupoval rokavice, ki jih je storilec uporabljal med ropom. V notranjosti odvržene rokavice pa so bile prav tako najdene mešane biološke sledi, v katerih je bila prevladujoča njegova biološka sled. Njegove biološke sledi so bile tudi na cigaretnih ogorkih, najdenih na tleh parkirišča nasproti oropane poštne poslovalnice.