Streljanje v Novem mestu? Policijski helikopter preletaval območje

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki pravi, da je sinoči vsa romska naselja na obrobju Novega mesta preletaval helikopter. V naselja naj bi vstopali do zob oboroženi policisti in specialci. Menda je bilo slišati tudi streljanje. Kaj se dogajalo, smo povprašali tamkajšnjo policijsko upravo, kjer so pojasnili, da so na omenjenem območju izvajali številne dejavnosti in da je območje res preletel helikopter, kar pa je bilo vnaprej načrtovano: »Observacija terena s helikopterjem na območju Policijske uprave Novo mesto je del rednih nalog.«

Policija pojasnjuje, da so pri 28-letnemu osumljencu našli pištolo, ki jo je imel pred tem pri sebi njegov otrok. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Včeraj zvečer in ponoči so policisti na območju Novega mesta večkrat posredovali zaradi prijav motečega predvajanja glasne glasbe, uporabe pirotehničnih izdelkov in streljanja: v Brezju so otroku zasegli signalno pištolo in bodo ukrepali zoper starše, prav tako v Brezju so zoper 32-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola in je nadlegoval ostale prebivalce, uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Policisti so uporabo prepovedanih pirotehničnih izdelkov zaznali tudi v naselju Šmihel in Čatež.