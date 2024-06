Streli na parkirišču: ob dejanju utrpel tri strelne poškodbe

Le Alen Gredić in Dino M. najbolje vesta, kaj se je v tistih večernih urah, 5. januarja letos, na parkirišču pred trgovino Spar na Zaloški cesti v ljubljanskih Mostah zares tako iskrilo med njima, da je prvi Dina M., vsaj tako je prepričano tožilstvo, v nekem trenutku kar trikrat ustrelil. Gredić, po poklicu avtoserviser, sicer pa voznik taksija, ne priznava, da ga je hotel ubiti oziroma da je tistega dne zagrešil poskus uboja. Vsekakor bo zanimivo slišati njegov zagovor, saj, kot smo izvedeli, sta se z oškodovancem že od prej poznala.

Gredićev zagovornik Milan Krstić nam več podrobnosti glede takratnega dogajanja ni razkril. Nam je pa povedal, da je šlo med njima za stare zamere, ki pa so »bile malenkostne«. Tako tožilstvo kot obramba si želita od vseh prič neposredno zaslišati le oškodovanca in sodnega izvedenca medicinske stroke Martina Mervica. A je razpravljajoča sodnica Dejana Fekonja dala takoj vedeti, da bo treba za dodatno razjasnitev stanja zaslišati še kakšno pričo.

Tožilstvo Grediću očita, da je Dina M. 5. januarja letos okoli 23.20 s strelnim orožjem – pištolo ustrelil trikrat v telo. In sicer dvakrat od spredaj, ko sta si stala nasproti. In enkrat, ko je bil oškodovanec s hrbtom obrnjen stran od obtoženega. Gredić k sreči ni zadel oškodovančevih vitalnih delov telesa ali večjih žil, ampak le zgornji del stegna leve in desne noge. Dino M. je tako ob dejanju utrpel tri strelne poškodbe. Eno na desnem stegnu in dve na levem stegnu. S policije so sicer po dogodku sporočili, da je takrat prišlo do spora med dvema osebama, pri čemer je ena uporabila strelno orožje. Oba pa da sta bila ranjena. Eden lažje, drugi huje. Ter da je slednji ostal na zdravljenju, lažje ranjenemu pa da so odvzeli prostost.