Strašni posnetki: silovito čelno trčenje tovornega vozila in avtodoma (FOTO)

Danes nekaj minut po 15. uri je v bližini kraja Vrh nad Želimljami prišlo do prometne nesreče, v kateri sta silovito čelno trčila tovorno vozilo in avtodom. V prometni nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ena oseba je ostala ukleščena v vozilu, javljajo gasilci Gasilske enote Ribnica. Poleg njih je na kraju posredovala tudi Gasilska brigada Ljubljana.Gasilci so s tehničnim posegom prišli do ponesrečenca, ga s pomočjo zajemalnih nosil izvlekli iz vozila in ga predali reševalcem. Ti so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v ljubljanski UKC.Druga oseba je bila v nesreči lažje poškodovana.Gasilci so tudi zavarovali kraj nesreče, vršili požarno varovanje, z absorbentom posuli iztekle motorne tekočine, odklopili akumulatorje in policistom pomagali pri usmerjanju prometa.