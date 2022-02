Srhljivi posnetki s kraja nesreče: vozilo izmaličeno do nerazpoznavnosti, voznika pa nikjer?! (FOTO)

Danes okoli 17. ure se je med Gančani in Bogojino zgodila prometna nesreča. Poleg policistov so posredovali gasilci PGD Murska Sobota in objavili fotografije, s katerih je razvidno, da je vozilo uničeno. Ko je zapeljalo s ceste, je zadelo več dreves in se ustavilo prevrnjeno na bok, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Izvedeli smo, da voznika ni bilo na kraju nesreče, več podrobnosti pa bo znanih v kratkem.

Strašne posledice nesreče. FOTO: PU Murska Sobota