Strašna nesreča na Kolodvorski: mopedista reševali izpod tovornega vozila

Danes ob 11.26 sta v krožišču na Kolodvorski cesti v Kopru trčila skuter in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so zavarovali kraj dogodka, izpod tovornega vozila rešili motorista in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ter odklopili akumulator, je javila uprava za zaščito in reševanje.

