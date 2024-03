V Gorenjih Kamencah, strnjenem naselju le lučaj od Novega mesta, je sprva kazalo, da bo četrtkovo popoldne mirno kot običajno. A vas je dvignil na noge požar, v njem pa je štiričlanska družina ostala brez strehe nad glavo, tudi dva otroka, stara 10 in 12 let. 10 in 12 let sta stara otroka. V hiši s hišno številko 7, kjer so pred dobrim letom zaživeli Vidojevićevi, ko je zagorelo, ni bilo nikogar doma. Da gori, je prvi opazil sosed, takoj je poklical gasilce in obvestil tudi lastnika, ki je bil v bližnjem mestu. Gasilci so bili res hitri. »O požaru smo bili obveščeni ob 12. uri in 23 minut, ...