Štiri kile hašiša in še nekaj kokaina

Za pištolo ni imel dovoljenja. FOTOGRAFIJI: Pu Ljubljana

Policisti policijske postaje Moste so to sredo po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 46-letnem osumljencu. Pri njem so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje.Našli in zasegli so več kot štiri kilograme hašiša, manjšo količino kokaina in drugih nedovoljenih snovi, pripomočke za gojenje, pištolo, za katero ni imel dovoljenja, in startno pištolo. S kazensko ovadbo so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa mu je odredil pripor.Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, prav tako bodo izpeljali ustrezen ukrep po zakonu o orožju, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.