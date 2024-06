Nič več ne bo, kot je bilo: nove omejitve za turiste v Benetkah

V Benetkah so začele veljati nove omejitve, s katerimi želijo oblasti zmanjšati vpliv množičnega turizma na to zgodovinsko mesto. Po novem so v mestu dovoljene le skupine do 25 ljudi, prepovedana je uporaba glasnih zvočnikov.

Prevelik turistični obisk velja za eno največjih težav tega italijanskega mesta, v katerem živi okoli 250.000 ljudi, v letu 2019 pa ga je obiskalo več kot 13 milijonov turistov. Po izbruhu pandemije je obisk sicer padel, a naj bi predpandemijsko raven dosegel že v prihodnjih letih.

V Benetkah so 25. aprila letos uvedli vstopnino za dnevne obiskovalce v višini pet evrov, in sicer v 29 dneh z največjim obiskom, večinoma so to sobote in nedelje, do sredine julija. Izjema je ta konec tedna, 1. in 2. junija, ko je v Italiji dan republike.

Omejitve so v Benetkah začeli uvajati, potem ko je Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) lani opozorila, da bi lahko mesto uvrstila na seznam ogrožene svetovne dediščine, ker bi lahko podnebne spremembe in množičen turizem povzročili nepopravljivo škodo. Unesco nato Benetk ni uvrstil na seznam, saj je pripoznal ukrepe za zmanjšanje vplivov, kot so protipoplavni sistemi in omejitve množičnega turističnega obiska.