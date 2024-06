Slovenec najbolj kul dedek na družbenih omrežjih

Ko se je Alojz Abram z ženo leta 1967 preselil v Nemčijo, si verjetno niti v sanjah ni mislil, da bo, ko bo odšel v zaslužen pokoj, postal svetovno znani vplivnež. 78-letnik se danes lahko pohvali z zavidanja vredno mrežo sledilcev tako na instagramu, kjer mu sledi več kot dva milijona in pol sledilcev, kot tudi na družbenem omrežju tiktok. Tam vsebino, ki jo ustvarjata z vnukom Jannikom Diefenbachom, občuduje in ji sledi več kot 5,2 milijona sledilcev, imata več kot 123,6 milijona všečkov. To so številke, o katerih večina slovenskih vplivnežev lahko samo sanja, Alojz in Jannik pa sta nam razk...