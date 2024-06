Natašo Sukič ujeli s kovčkom pred klubom, le kaj je imela v njem? (VIDEO)

Natašo Sukič marsikdo pozna predvsem zaradi njenega političnega udejstvovanja. V preteklosti pa je počela nekaj čisto drugega. Kot lahko slišimo v videu, ki so ga objavili na uradnem facebook profilu stranke Levica, je bila včasih DJ-ka. Pred evropskimi volitvami, ki nas čakajo ta mesec, se je ponovno odpravila v Klub K4, in se spet preizkusila v vlogi DJ-ke. Po poročanju siol.net, je v tem legendarnem ljubljanskem klubu glasbo vrtela več kot deset let.

»V začetnih časih, takrat 89. leta, mi nismo razmišljali tako, kot se danes razmišlja, ko imajo didžeji raznorazna imena. Tako da sem bila dolgo časa DJ Nataša. Potem smo se pa enkrat nekaj šalili, smo naredili neki šov in sem rekla, da bom jaz DJ Kamasutra, in od takrat dalje sem DJ Kamasutra,« je Sukičeva v videu spregovorila o svoji glasbeni preteklosti.

V videu je tudi povedala, da je bil nekoč klub K4 tako poln, da se nisi mogel premikati. »En poleg drugega so bili kot vžigalice,« je dejala.

Sukičeva bo na prihajajočih evropskih volitvah nosilka liste stranke Levica. Sledijo ji Dan Juvan, Katja Sluga, Fahir Gutić, Zdenka Badovinac, Luka Omladič, Svetlana Slapšak, Tara Kristan in Luka Mesec.

