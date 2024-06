Jezen bralec o Ljubljanskem gradu: Drago smo plačali vzpenjačo, potem pa še to ...

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Gregor, ki je ob branju našega prispevka o plačljivi toaleti v McDonaldsovi poslovalnici na Čopovi ulici v Ljubljani, opozoril na podobno stanje na ljubljanskem gradu.

Tako je zapisal Gregor: »Tudi previjalnica na Ljubljanskem gradu je plačljiva. Storitev stane 1 evro, pri čemer je obisk gradu našo družino z vzpenjačo stal 39 evrov (družinska vstopnica). Če je to normalen svet?! Raje grem v staro dobro gostilno, se za ta denar vsi najemo, previjemo otroka in gremo na stranišče. Če so pa zunaj še igrala, smo pa itak zmagali. V tujini imajo to drugače urejeno.«

Zakaj je previjalnica na gradu plačljiva, smo vprašali na Mestno občino Ljubljana. Odgovorili so nam, da je plačljiva uporabnina javnih toaletnih prostorov, ki se nahajajo v Lapidariju nad zgornjo postajo tirne vzpenjače.

»Glede na letno število obiskovalcev gradu (preko milijon) je strošek čiščenja, vzdrževanja in sanitarnega potrošnega materiala precej visok, zato ni neobičajno, da so javni toaletni prostori plačljivi. Račun za uporabo toaletnih prostorov velja kot vrednosti bon v Grajski trgovini.« Opozarjajo tudi, da na drugih dveh lokacijah toaletni prostori po Gradu niso plačljivi, vendar so namenjeni gostom Gradu (pod Grajsko kavarno in pod Gostilno na Gradu).

Zakaj je previjalnica samo na ženski toaleti?

Bralca Gregorja je zmotilo tudi to, da je otroška previjalnica samo na ženski toaleti. »Seveda je previjalnica le na ženskem stranišču, zato lahko oče (če ne želi motit deklet na stranišču) otroka postavi le na umivalnik moškega stranišča,« sej pritožil. Tudi ta odgovor smo poiskali na MOL. Tam so pojasnili, da so toaletni prostori na omenjeni lokaciji prostorsko omejeni, saj »je bil Grad v obliki, kot ga poznamo danes, zgrajen v 15. stoletju in zato je previjalnica nameščena na ženskem delu toaletnih prostorov. Na drugih dveh lokacijah toaletnih prostorov po Gradu, ki niso plačljivi in so namenjeni gostom Gradu (pod Grajsko kavarno in pod Gostilno na Gradu), sta previjalnici nameščeni tudi na moškem delu toaletnih prostorov.«