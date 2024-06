To pa je sprememba: Ana Klašnja takole vstopa v poletje (FOTO)

Odlična slovenska balerina in voditeljica Ana Klašnja se je odločila za spremembo pričeske. Svoje dolge rjave lase, s katerimi smo jo lahko dolgo videvali, si je dala posvetliti, hkrati pa tudi skrajšati.

»Čas za spremembo. Striženje, barvanje, kravžlanje,« je zapisala na instagramu. Glede na odzive ljudi ji tudi nova osvežena pričeska zelo pristaja in odlično sovpada z njeno energijo, ki jo oddaja.

Letošnja pomlad za Ano ni najlažja. Kot je razkrila pred meseci, ji težave delajo poškodbe, zaradi katerih je morala odpovedati pomembni gostovanji.

»Uživam v toplih sončnih žarkih, ki nas začnejo božati že aprila in maja, saj napovedujejo moj najljubši letni čas, poletje. Vendar bo moja pomlad prepredena z žalostjo. Ljubljanski balet gre na dvoje gostovanj, v Celovec in Trst, česar sem se zelo veselila. Vendar ne bom šla z njimi, saj me čaka rehabilitacija poškodb. Zaradi tega mi je hudo, saj uživam v izletih na tuje odre. Vseeno pa se poskušam potolažiti z besedami, da bom v vrtincu obveznosti končno imela tudi nekaj več časa zase in za svoje bližnje, ki ga tako nujno potrebujem,« je povedala.

Lahko ji samo zaželimo, da bo v prihajajočem obdobju težav s poškodbami čim manj in da bo svoje razkošno znanje baleta lahko kazala brez poškodb.

