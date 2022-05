Ste videli moškega, ki je v Šiški s pištolo grozil prodajalki?

V četrtek okoli 13. ure je v prodajalno na območju Šiške vstopil neznanec in od prodajalke s pištolo v roki zahteval gotovino. Iz blagajne je pobral za nekaj sto evrov bankovcev in nato zbežal, poročajo policisti PU Ljubljana.

Policisti storilca še iščejo. Gre za moškega, ki je star 25 do 30 let, visok 180 do 190 cm, izrazito suhe postave in svetlih las. Nosil je sončna očala, oblečen pa je bil v pulover s kapuco sive barve in v hlače iz džinsa.