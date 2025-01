Ste slišali, kaj sta po trgovinah v Kranju počeli 33-letnici?

Kranjski policisti so bili v četrtek nekaj pred 12. uro obveščeni o dveh osebah, ki izvršujeta tatvine po trgovinah na območju Kranja.

Prijeli 33-letnici

Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in v nadaljevanju so policisti in kriminalisti na podlagi podanih opisov osumljenih oseb, v bližini ene izmed trgovin, izsledili in prijeli osumljeni 33-letni ženski, državljanki Slovenije, iz območja Ljubljane. Ukradene predmete so jima policisti zasegli in jih v nadaljevanju vrnili oškodovancem. Po vseh zbranih obvestilih bo za osumljeni podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.