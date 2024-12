Ste slišali, kaj sta ji naredila v Novi Cerkvi?

Celjski policisti so v Novi Cerkvi obravnavali drzno tatvino. Neznana storilca sta se pripeljala do stanovanjske hiše, kjer živi starejša občanka. Eden od njiju jo je pod pretvezo, da prihajata s telekomunikacijskega podjetja zamotil, drugi pa je medtem preiskal prostore in ukradel denar.

Na parkirišču pokopališča v Rimskih Toplicah pa so obravnavali vlom v osebno vozilo. Storilec je vlomil skozi sopotnikova vrata in ukradel denarnico z gotovino, bančnimi karticami in dokumenti. Kmalu po vlomu je storilec na bankomatu z ukradeno kartico dvignil gotovino.