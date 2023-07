Ste slišali, kaj se je zgodilo na Šmarni gori? Nesli so jo

V ponedeljek pozno popoldne, ob 18.46, so aktivirali reševalce zaradi nesreče na Šmarni gori. Med sestopom se je po poročanju republiškega centra za obveščanje namreč poškodovala občanka. Na pomoč so ji prihiteli gorski reševalci GRS Ljubljana in gasilci PGD Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh.

Ti so poškodovanko z uporabo vrvne tehnike s skupnimi močmi prenesli do ceste. Tam so jo lahko nato predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči Ljubljana.