Ste slišali, kaj se je zgodilo na Litijski cesti v Ljubljani?

Danes ob 17.31 sta na Litijski cesti v Ljubljani trčili osebno in kombinirano vozilo, iz katerega so popadale jeklenke z gospodinjskim plinom. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter preverili stanje jeklenk in prisotnost nevarnih plinov v zraku. Nevarnosti za zdravje in okolje niso zaznali. Reševalci NMP Ljubljana so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.