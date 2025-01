Ste ga videli? Svojci pogrešajo Bojana, ki potrebuje pomoč (FOTO)

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili včeraj obveščeni, da svojci pogrešajo 41-letnega Bojana Kegliča iz Kamnika, ki so ga nazadnje videli v ponedeljek okoli 8. ure na območju Kamnika. Gre za osebo, ki potrebuje pomoč, so sporočili.

Bojan je visok okoli 190 cm, močnejše postave, temnih kratkih rjavih las s sivo brado z brki.

Bil je oblečen v sivo jopico s kapuco, bundo z vojaškim motivom z notranjo stranjo oranžne barve, modre kavbojke, obut v športne copate.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi osebe niso našli, javnost prosijo za pomoč. Če bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na številko (01) 830 31 80 ali pokličite na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.