Stari šoli je pogorelo vse: Srce me boli, ko to gledam (FOTO)

V torek okrog pol šestih zvečer je krajane Sevnice prestrašil zvok siren, ki so napovedovale neposredno nevarnost. Vzrok za proženje sistema javnega alarmiranja je bil požar, ki je izbruhnil na Kvedrovi cesti v neposredni bližini železniške postaje. Zagorelo je skladišče, ki so ga Slovenske železnice oddale v najem. Eden od najemnikov skladišča je bila sevniška Stara šola, v kateri so hranili pohištvo in tehnične predmete, namenjene za prodajo iz druge roke. Drugo skladišče je imel v najemu prodajalec škatel za jajca, v tretjem pa je svojo kovinsko galanterijo in aparate hranil eden od sevniških obrtnikov. Vodja Stare šole, ki je prihitela na kraj požara, je bila šokirana. »Srce me boli, ko to gledam, saj je bilo v tem skladišču naše najpomembnejše premoženje,« je povedala.

2024. leta bi magacin tako in tako podrli.

Na kraj požara so takoj prihiteli gasilci iz gasilskih društev Sevnica, Boštanj, Breg ter Loka pri Zidanem Mostu, ki jih je aktiviral Regijski center za obveščanje Brežice. Prispeli so z vsemi razpoložljivimi vozili in se požrtvovalno lotili gašenja. A kovinska streha je onemogočala učinkovito gašenje, zato sta na pomoč prihitela hiaba, delovni dvigali, ki sta z mogočnimi kleščami trgali pločevino s strehe. Vsakič ko so odstranili dele pločevine, je spet zagorelo, zato so gasilci, ki so bili že vidno utrujeni, streho polivali z vodo. Nazadnje je prihitelo še avtodvigalo, da je gasilce s cevjo dvignilo, tako da so gasili iz zraka. Če bi na pomoč priletelo še letalo, ki ga je za potrebe gašenja po lanskem obsežnem požaru na Krasu kupila država in s katerim se je prejšnji mesec pohvalil minister Šarec, bi bilo gašenje še učinkovitejše. Na kraju požara je bil tudi župan Srečko Ocvirk. »Komaj sem dobro prišel domov iz službe, že me je klical Borut Simončič in takoj sem vedel, da je nekaj narobe,« je povedal župan. Simončič je namreč poveljnik civilne zaščite v občini.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je požar izbruhnil ob stavbi in se razširil v notranjost in na streho ter objekt v celoti uničil. Premoženjska škoda je velika, na srečo pa ni bil nihče poškodovan. Vsa parkirana vozila so bila pravočasno umaknjena, objekti v bližini pa niso bili ogroženi. Kriminalisti bodo ugotavljali vzrok za nastanek požara.

Skladiščne prostore Slovenskih železnic oziroma magacin, kot jim pravijo domačini, naj bi konec prihodnjega leta zaradi ureditve širšega območja železniške postaje porušili, požar pa bo verjetno le pospešil podiranje. »O tem bo odločal lastnik, SŽ,« je dejal Simončič. Ureditev širšega območja železniške postaje vključuje podaljšanje avtobusnega postajališča, zgraditev podvoza pri Stillesu, ureditev nadkrite peronske infrastrukture, dostop do peronov pa naj bi bil zunajnivojski pod postajnimi tiri. Kot je povedal župan Srečko Ocvirk, trenutno potekajo pogovori z DRS o prenosu lastništva objekta, ki je zdaj zgorel.,

Požrtvovalni gasilci so obvarovali avtomobile in okoliška poslopja. Fotografiji: Nada Černič Cvetanovski